A 10 años de la última lucha de William Regal

William Regal tuvo su última lucha el 21 de noviembre de 2013. Fue contra Claudio Castagnoli (entonces Antonio Cesaro) en WWE NXT. Durante veinte minutos, los dos dieron una clase magistral de lucha libre. Ese año, The Gentleman Villain había tenido otros diez combates, tanto en la marca amarilla como en Raw, SmackDown y house shows.

Una década después de su retiro de los encordados, nos tomamos un momento para acordarnos y compartir las reflexiones que tanto él como su oponente de aquel día publicaron en redes sociales.

It’s 10 years today since my final bout against @ClaudioCSRO . I couldn’t of gone out with a better bout against someone I rated extremely highly and cared for. Thank you very much indeed to everyone who made that 30 years run in the ring and charmed life possible. x.

— William Regal (@RealKingRegal) November 21, 2023