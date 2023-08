Sabedora del prestigio de NJPW, IMPACT! Wrestling anunció el nombre de SANADA como punta de lanza a la hora de vender su especial Emergence, aunque sin combate definido.

Y tras varias semanas de espera, en las últimas horas, una vez concluyó el episodio semanal de Impact, el producto de Anthem Sports & Entertainment ha hecho oficial que Jake Something será el oponente de SANADA, sin el magno cetro de NJPW sobre la mesa.

Something regresó a Impact Wrestling en el reciente Slammiversary, luego de dejar la empresa el pasado año. Si bien en dicho PPV no salió ganador, sus dos siguientes luchas lo vieron triunfar, demostrando un gran dominio sobre sus rivales (Kevin Knight y Davey Vega).

Sin duda, Something está ante el combate de su vida, pese a no poseer carácter titular. Recordemos, no obstante, que el de Michigan ya sabe lo que es competir con talentos de NJPW, pues en 2022 se midió a Shingo Takagi en The Night Before Rumble On 44th Street: A Halloween Special.

► Cuatro encuentros de campeonato en Emergence

Y como más reciente concreción para Emergence, esta vez sí de carácter titular, Subculture defenderán el Campeonato Mundial de Parejas Impact contra Trey Miguel y Zachary Wentz; consecuencia de que estos resultaran ayer ganadores de un torneo.

Dos nuevos anuncios que conforman la siguiente estampa del especial de Impact Plus que tendrá lugar el domingo 27 de agosto desde el Rebel Entertainment Complex de Toronto (Ontario, Canadá).

