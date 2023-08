Impact Wrestling, como comentó semanas atrás este autor, acusa un crónico estigma. Así, muchos seguidores considerarán que Multiverse United supone una versión menor del «crossover» Forbidden Door, pero con el paso de las semanas, Impact y NJPW silencian tales voces.

Durante el más reciente episodio televisivo de la otrora TNA, se hizo oficial que el Campeonato Femenil NJPW STRONG, portado por Giulia, tendrá cabida en Multiverse United 2, con tres gladiadoras que buscarán destronar a «Dangerous Queen»: Momo Kohgo, Deonna Purrazzo y Gisele Shaw.

Supondrá el debut de Giulia bajo los focos de Impact, al igual que el de Kohgo, también bajo contrato con Stardom, quien competirá por primera vez por dicha presea; situación que se extiende a Purrazzo y Shaw. «The Virtuosa», además, luchará por el Campeonato Mundial Knockouts la semana que viene en Emergence.

Giulia porta el Campeonato Femenil NJPW STRONG desde el pasado 5 de julio, cuando venció a Willow Nightingale en la segunda jornada del evento Independence Day. El día 13 del presente mes tuvo su primera defensa, contra Yuu en Stardom X Stardom 2023 ~Osaka Summer Team~.

Pero las últimas horas nos han dejado otras concreciones para el cartel de Multiverse United 2.

Completando un Scramble de ocho luchadores, YOH fue anunciado como último integrante de este encuentro donde convergerán talentos de la División X de Impact y talentos de la escena Junior de NJPW.

Y en nuevo choque de duplas, representando a sus respectivas facciones, TJP y Francesco Akira (United Empire) se medirán a Robbie Eagles y Kosei Fujita (TMDK).

Añadidos que dejan así el menú luchístico de Multiverse United 2: For Whom the Bell Tolls, show a celebrarse este domingo 20 de agosto desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

[Countdown To Multiverse United 2]

BREAKING: @giulia0221g defends the STRONG Women's Championship against @momo_kohgo, @DeonnaPurrazzo and @GiseleShaw08 THIS SUNDAY at #MultiverseUnited2 LIVE on Fite from the 2300 Arena in Philadelphia, PA! @njpwglobal



Be there LIVE: https://t.co/QqMDilHgin pic.twitter.com/uSbNqoBbkD