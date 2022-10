New Japan Pro Wrestling presentó la primera de dos funciones que ofrecerá en Nueva York, «Night Before Rumble on 44th Street», desde el Palladium Times Square.

► «Night Before Rumble on 44th Street»

Este fue el primer evento que la empresa del león presentó en Nueva York desde 2019, y tal como se anunció previamente, el cartel se reveló al momento que los combatientes aparecieron sobre el ring.

Las acciones comenzaron con el retorno de Forever Hooligans ( (Alex Koslov y Rocky Romero) quienes cayeron ante la dupla de Kevin Knight y The DKC.

A continuación, Fred Rosser dio cuenta de Crowbar, quien hizo su presentación en NJPW. Tras el duelo, Rosser lanzó un desafío abierto, poniendo en juego el Campeonato de Peso Abierto Strong, esperando que alguien respondiera. En eso, apareció sobre el ring Jonathan Gresham, aceptando el desafío, que se efectuará el día de mañana.

Los espectaculares Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) no tuvieron problemas con la veterana dupla indie The SAT (Joel Maximo y Jose Maximo).

En una batalla fatal de cuatro vías, Mike Bailey se impuso a Smiley, Mighty Mante y Máscara Dorada. El encuentro fue vertiginoso, con espectaculares vuelos y lances, pero «Speedball» fue quien salió con la mano en alto.

A continuación se dio el primer combate individual especial, donde Minoru Suzuki no tuvo contemplaciones ante Tracy Williams y en poco tiempo lo sometió.

Para el segundo y último choque individual, Shingo Takagi hizo su gran presentación en Estados Unidos ante Jake Something, quien tuvo una gran capacidad de resistencia ante los continuos ataques del japonés.

Cerrando el evento, se dio una batalla de eliminación de seis contra seis; por un lado, Jon Moxley, Eddie Kingston, Kazuchika Okada, Amazing Red, YOH, y HOMICIDE unieron fuerzas para dominar al combinado del Bullet Club (Jay White, Juice Robinson y El Phantasmo) y Team Filthy (Tom Lawlor,Royce Isaacs y Jorel Nelson). Las reglas del encuentro señalaban que los luchadores podían ser eliminados por pinfall, sumisión o arrojados por encima de la cuerda superior.

Los resultados completos son:

NJPW «THE NIGHT BEFORE RUMBLE ON 44TH STREET: A HALLOWEEN SPECIAL», 27.10.2022

New York City The Palladium Times Square, New York, USA

1. The DKC y Kevin Knight vencieron a Rocky Romero y Alex Koslov (16:02) con un Small Package de Knight sobre Koslov.

2. Fred Rosser derrotó a Crowbar (14:43) con un Sidewinder slam.

3. Kyle Fletcher y Mark Davis vencieron a Joel Maximo y Jose Maximo (7:44) con toque de espaldas de Fletcher sobre Jose tras la Corealis.

4. Mike Bailey derrotó a Smiley, Mighty Mante y Máscara Dorada (9:38) con una Ultima Weapon de Bailey sobre Mante.

5. Minoru Suzuki venció a Tracy Williams (13:14) con un Gotch Style PileDriver

6. Shingo Takagi derrotó a Jake Something (14:17) con Pumping Bomber.

7. Jon Moxley, Eddie Kingston, Kazuchika Okada, Amazing Red, YOH, y HOMICIDE vencieron a Jay White, Juice Robinson, Tom Lawlor, El Phantasmo, Royce Isaacs y Jorel Nelson (29:14) cuando Moxley y Kingston lanzaron a White por encima de la tercera cuerda.