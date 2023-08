El campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, no ve que el bombo y la popularidad de Sean O’Malley sean tan especiales dadas las plataformas.

Antes de su enfrentamiento por el título el sábado, Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC) dijo que los frenos deben ser bombeados como un potencial O’Malley (16-1 MMA, 8-1 UFC) hype tren se detiene en TD Garden para UFC 292, aunque el riesgo existe.

Cuando se le preguntó a Sterling si veía un «it-factor» en O’Malley, lo descartó.

«Creo que si cualquiera hubiera tenido al mismo Snoop Dogg promocionando su pelea después de salir de las Contender Series, cualquiera se habría convertido en una superestrella de la noche a la mañana, porque es publicidad», dijo Sterling a los periodistas, incluido MMA Junkie, en una conferencia de prensa. «Es publicidad. Especialmente cuando sales a pelear contra otros tipos que no deberían estar en la jaula contigo, es fácil acumular currículum y conseguir esos momentos estelares».

«Estoy acabando con tipos entre los 15 primeros. Hay una diferencia significativa entre hacer eso contra oponentes de calibre y contra tipos que ya no están en el espectáculo. Hay una razón por la que ya no están en el programa. No estoy diciendo que no puedan volver. Solo digo las cosas como son. El «factor» no sé lo que es. No lo entiendo».

Sterling atribuye la popularidad de O’Malley en gran medida a los nocauts que atraen a los aficionados ocasionales por su estilo llamativo, pero que, en su opinión, carecen de sustancia en un contexto educado.

«Tiene un estilo llamativo en el sentido de que consigue nocauts», afirma Sterling. «Para los aficionados ocasionales, eso está bien. Pero para los aficionados más acérrimos, que realmente sintonizan y ven el deporte, creo que son lo suficientemente inteligentes como para entender qué es qué y elegir. Sí, ha tenido un camino más fácil, y ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer con la competición que tenía delante. Ellos van a hacer lo mismo. Van a destacarlos. Petr Yan va a destacarlos. Cory Sandhagen va a destacarlos. Merab va a destacarlos. Yo voy a destacarlos. ¿De qué estamos hablando? Dame esas oportunidades».

Parte de las quejas aireadas de Sterling se derivan del camino que tuvo que recorrer para llegar al título de la UFC. Sterling derrotó a los principales contendientes Jimmie Rivera, Pedro Munhoz y Cory Sandhagen antes de conseguir una oportunidad por el oro. Por su parte, O’Malley lleva 1-1, con un combate nulo contra rivales actualmente clasificados en la UFC.

«En mi tercer combate en la UFC, luché contra un rival clasificado que ocupaba el sexto puesto en el ranking mundial», declaró Sterling. «Desde entonces no he vuelto atrás. Creo que eso dice mucho por sí mismo, y creo que es lo que me da confianza de cara al sábado por la noche en UFC 292. Estoy impaciente por salir ahí fuera y aplastar la máquina del bombo de la mascota del maestro y seguir con mi día a día. Entonces podré empezar a promocionar mi ‘Funk Harbor’ y también tengo una botella para Dana. Va a ser un buen momento».

► ¿Qué tan bueno es O’Malley?

Sterling atribuye a su enemigo del UFC 292 varias armas que podrían suponer un problema. O’Malley es un peso gallo largo y espigado con un poderoso golpeo. Sterling indicó que su mayor preocupación es «que le disparen».

«He lidiado con tipos difíciles de derribar, tipos que se acostumbran a mí. He entrenado con los hermanos Basharat, con los dos. He entrenado con Julian Erosa, de marcos realmente grandes, que son más pesados. Algunos de estos otros chicos de vuelta a casa desde el equipo de lucha Serra Longo. Me gusta pensar que estoy haciendo un buen trabajo en las sesiones de sparring con estos tipos.

«Me imagino que O’Malley no tendrá el mismo aspecto que yo. Y yo no tendré exactamente el mismo aspecto que él. Pero eso es lo que hace que este enfrentamiento sea muy, muy interesante e intrigante. ¿Puedo entrar sin ser atacado? ¿Es tan preciso como él cree? La otra parte es cómo de buena es su defensa en los derribos y cuánto tiempo ha tenido desde su último combate para mejorar. He tenido en cuenta todas estas cosas. Voy a estar seguro. Voy a ser calculador y cuando llegue el momento de arriesgar, nos arriesgaremos«.