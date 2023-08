Sean O’Malley cree que Cody Garbrandt tuvo un respiro al retirarse del UFC 292.

Garbrandt estaba programado para enfrentarse a Mario Bautista en el programa principal del sábado en el TD Garden de Boston, pero se vio obligado a retirarse debido a una lesión no revelada. O’Malley encabeza la cartelera cuando se enfrente al campeón del peso gallo, Aljamain Sterling, por el título.

Después de haber entrenado con Bautista (12-2 MMA, 6-2 UFC) durante años, O’Malley dice que no habría terminado bien para Garbrandt (13-5 MMA, 8-5 UFC), con quien O’Malley tuvo un enfrentamiento hace unos años. La pareja intercambió púas durante la conferencia de prensa de UFC 269, e incluso se enfrentaron a pesar de no estar programados para pelear.

«Algunas personas no están hechas para esto. ¿Recuerdas cuando dijo eso contra mí?». dijo O’Malley en su podcast Timbo Sugar Show. «Eso fue mezquino, tío. Te lesionas, las lesiones ocurren. Yo me lesioné durante una pelea y tú dijiste: ‘Algunas personas no están hechas para esto’. Él se lesionó antes de la pelea.

«Esperemos que no sea nada grave. Eso apesta, amigo. Mario estaba a punto de ponerlo en su trasero. Habría sido divertido, la rueda de prensa habría sido divertida. Le dejé KO en la rueda de prensa (del UFC 269). Tal vez él es como, ‘F * *ck, no puedo hacerlo «.

► Un nuevo rival para Mario Bautista

Bautista permanecerá en la cartelera y se enfrentará a Da’Mon Blackshear, que sometió a Jose Johnson con un raro twister el pasado sábado en UFC on ESPN 51. Bautista ha terminado los últimos tres oponentes en la cartelera.

«Es muy peligroso», dijo O’Malley. «Sí, probablemente funcionó mejor para Cody«.

UFC 292 tiene lugar el sábado en el TD Garden de Boston. La tarjeta principal se transmite en pago por evento después de los preliminares en ABC y ESPN y los preliminares tempranos en ESPN +.