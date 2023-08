NXT Heatwave amplía cartel: 5 luchas oficiales

The Judgment Day son el gancho promocional de Payback 2023, y parece que también lo serán de NXT Heatwave, el especial televisivo que tendrá lugar el próximo martes, tras los anuncios confirmados durante el último capítulo de la marca dorada.

WWE sabe del tirón de la pareja Rhea Ripley & Dominik Mysterio, y por cuarta vez, estos unirán fuerzas en un combate. Ahora, para hacer frente a Lyra Valkyria y Dragon Lee. La irlandesa tuvo el pasado mes un mano a mano con Ripley del que salió derrotada, mientras el mexicano igualmente fracasó en su reciente duelo contra Dominik, donde estuvo en juego el Campeonato Norteamericano NXT.

Pero además, NXT Heatwave verá un choque entre Baron Corbin y Von Wagner, luego de que el joven gladiador lanzara el guante a «The Lone Wolf». Desde su nueva estancia bajo los focos de NXT, Corbin sólo ha perdido un encuentro, el que mantuvo con Carmelo Hayes en Gold Rush.

Y hablando de Hayes, este ya conoce quién será su rival por el Campeonato NXT la semana que viene: Wes Lee. El «Rascalz» se ganó su oportunidad al vencer anoche a Dijak.

De nuevo desde el Performance Center de WWE en Orlando (Florida), McMahonlandia prepara NXT Heatwave 2023, cuyo cartel, se diría que definitivo (a falta de confirmarse un Ivy Nile vs. Ava detonado ayer), luce así.

This is going to be one you don't want to miss. @Carmelo_WWE defends the #WWENXT Championship against @WesLee_WWE NEXT WEEK at #NXTHeatwave!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/INF19Hozxl