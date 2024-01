Samoa Joe habla sobre la polémica entre Tony Khan y Jinder Mahal

Días atrás reportábamos los objetivos de Samoa Joe como Campeón Mundial AEW. No pasó mucho para que empezara a respaldar sus declaraciones ese día.

Ahí les va. Por otro lado, el presidente de AEW, Tony Khan, en aras de promocionar el encuentro entre HOOK y Joe por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, criticó la lucha programada entre Jinder Mahal y Seth Rollins, por el Campeonato Mundial de Peso Completo que maneja WWE.

Sería en X donde dejaría caer el dardo.

A moral victory for USA is one win more than their World Title challenger Jinder Mahal has in the past 364 days… because it's been literally a full year since he won a match.

You really put AEW in our place getting Jinder Mahal in a big match on your tv show. Do it more often https://t.co/0kpuUsvkm1

— Tony Khan (@TonyKhan) January 9, 2024