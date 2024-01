Los objetivos de Samoa Joe como Campeón Mundial AEW

Samoa Joe destronó a MJF en Worlds End. Desde la rueda de prensa del mencionado PPV ha sido muy vocal de sus ambiciones como nuevo monarca de AEW. Una de ellas es generar que la gente hable de la compañía más por la acción en el cuadrilátero que por los rumores de pasillo de la empresa.

El primer paso ya está en proceso: defenderá su correa ante HOOK.

► Samoa Joe: «no estoy firmando para agregar trofeos a mi vitrina»

En entrevista con Sports Illustrated, Joe declaró que ahora que es el máximo monarca de AEW, tiene la responsabilidad de dar ejemplo y quiere que AEW sea conocida por la acción en el ring y no por otros dramas:

»Como campeón, eres el portaestandarte. Estoy más que feliz de asumir ese papel. Realmente quiero centrarme en llamar la atención de los fans nuevamente hacia el conflicto en el ring, y muchas de las cosas insignificantes deben desaparecer. Volvamos a entretener a la gente».

También, Joe afirmó que tiene objetivos muy definidos y su enfoque principal en cualquier empresa es demostrarles que tomaron la decisión correcta al fichar a «The Samoan Submission Machine»:

»Cualquier empresa a la que me una, mi objetivo es enriquecerla. He estado con varias compañías a lo largo de mi carrera, y cuando me uno a una organización, no estoy firmando para agregar trofeos a mi vitrina. Estoy allí para ofrecer y mostrarles que hicieron una inversión fantástica.

»Quiero asegurarme de que estén obteniendo todo por lo que pagaron y más. Con ese enfoque en la vida, inevitablemente encontrarás el éxito. No se trata de lo que van a hacer por mí o por mi legado, sino de lo que puedo hacer por ellos y el suyo».

Habiendo competido dentro del ring durante 23 años, Joe ha sido parte de las promotoras más notorias en los Estados Unidos y siempre ha desempeñado el papel de rudo dominante. Nos referimos claro a NWA, TNA, ROH, WWE y AEW.

Al discutir una posible fecha para considerar su retiro, Joe admitió que no tiene planes de retirarse en el futuro cercano.