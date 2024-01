Jinder Mahal se pronuncia sobre su interacción con Tony Khan

En las últimas horas ha surgido una polémica relacionada con Tony Khan, Jinder Mahal y el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE. El «Modern Day Maharaja» se enfrentará a Seth Rollins por dicho título el próximo lunes y USA Network dio cuenta de aquello en sus redes sociales. Esto provocó una respuesta de Tony Khan, expresando su aparente frustración con la referida publicación, lanzándole una crítica a Mahal por tener que disputar un combate titular sin haber ganado una sola lucha el año pasado.

“Una doble moral: Hook, con récord de 28-1 en su carrera, la racha ganadora proclama al campeón, un desafío lógico genera indignación en línea. Jinder ha perdido literalmente todos los encuentros en los que participó durante el año pasado, inmediatamente obtiene una oportunidad por el título, ¿dónde está la ira? #AEWDynamite MAÑANA en TBS «.

► Jinder Mahal fue tendencia en Twitter

La polémica publicación de Tony Khan generó una respuesta de Jinder Mahal, quien cuestionó la identidad del campeón FTW, Hook, y promocionando el siguiente episodio de Monday Night Raw, y aunque el mensaje ahora está borrado, no dejó de ser tendencia por este hecho.

Durante una aparición reciente en WWE The Bump, Jinder Mahal habló sobre ser tendencia en Twitter este martes y se vanaglorió de ese hecho. Además, el ex Campeón WWE también hizo notar que sintió que lo habían ignorado durante mucho tiempo.

“Estoy un poco ofendido. Más o menos me han pasado por alto. Me siento ignorado. Estoy realmente frustrado por el hecho de que estaba haciendo mi parte para ayudar a la próxima generación enfocándose en Indus Sher, pero luego veo a Superestrellas como CM Punk, Seth Rollins, Cody Rhodes realmente ser lo más destacado de RAW y me parece que el La gente se olvidó del Maharajá moderno, el ex campeón WWE”.

“Ayer estuve en tendencia todo el día en Twitter. De alguna manera, nuevamente el Maharaja moderno es la comidilla de la ciudad”.

Sin duda, Jinder Mahal ha sido protagonista durante las últimas semanas, ya que en el episodio de WWE RAW Day 1 compartió un segmento con The Rock, y a semana seguida, tendrá un combate titular contra Seth Rollins y terminó siendo tendencia en Twitter. Habrá que ver cómo le va el próximo lunes, donde buscará nuevamente llegar a la cima.