Eric Bischoff le responde a Dax Harwood luego de que lo llamó hipócrita

Días atrás reportábamos como Dax Harwood llamaba hipócrita a Eric Bischoff luego de constantes ataques de éste al mandamás de AEW: Tony Khan.

Básicamente, Harwood afirma que Bischoff está envenenado porque Khan nunca le ofreció un trabajo en AEW.

Pues bien, Bischoff le respondió.

Hablando en un episodio reciente de su pódcast «83 Weeks», titulado: «Eric Strikes Back», Bischoff dejó caer su respuesta.

»O bien mi piel se ha vuelto tan gruesa que no reacciono a las cosas de la misma manera que solía, o tal vez te vuelves más sabio con la edad, porque ya pasé por eso cuando era joven.

»Lo entiendo un poco. ¿Pero dónde está Dax en su carrera? Tiene que decir estas cosas. Lo que está haciendo es promocionar a su empresa».

Bischoff cree que es innegable que Khan «se hizo el tonto» con el intercambio en redes sociales y siente que Harwood no tiene otra opción más que respaldar a su jefe.

»¿Qué estarían haciendo los de FTR si no estuvieran bajo contrato con AEW? Quizás haya una posibilidad de que pueda volver a WWE, pero creo que esas probabilidades son remotas en este momento.

»La verdad es que Tony Khan ha puesto mucho dinero en los bolsillos de muchos talentos, y tienen que defenderlo. Pero no me enojo, estoy feliz por ellos, al igual que estoy feliz por alguien que gana la lotería. No quiero ver a nadie que no obtenga lo que pueda conseguir en el mercado».