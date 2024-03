Sammy Awards se entregarán antes de WrestleMania

WWE anunció el retorno de los Slammy Awards, los cuales se entregará en la semana de WrestleMania XL.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales y página web oficial, WWE confirmó que los fans podrán disfrutar de esta entrega de premios, que se llevará a cabo por primera vez ante el público en casi una década.

Desde hoy y durante los próximos días, los seguidores de la empresa podrán emitir sus votos en WWE.com para elegir a los ganadores en once emocionantes categorías. Esta ceremonia se suma como una nueva experiencia exclusiva de la WrestleMania Weekend en Philadelphia.

► Los Slammy Awards regresan a WWE

La historia de los Slammy Awards se remonta a 1986, cuando surgió como una estrategia para promover el lanzamiento de The Wrestling Album, convirtiéndose con el tiempo en una tradición celebrada por los aficionados. Entre 2008 y 2015, los Slammys se entregaron anualmente como un reconocimiento a lo mejor de WWE en cada año, pero su última edición presencial tuvo lugar en 2020 como una ceremonia digital.

La esperada ceremonia, titulada «WWE The Slammys: The Fans Choice Awards», se llevará a cabo el domingo 7 de abril en vivo desde la convención World at WrestleMania XL.

La transmisión estará disponible en las redes sociales oficiales de la empresa, incluyendo Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. El evento contará con la animación de Big E y Cathy Kelley, quienes guiarán a los asistentes a la convención y a los fanáticos en línea a través de una noche llena de emoción y reconocimientos.