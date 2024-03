Xavier Woods está seguro de que Roman Reigns va a perder el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40.

¿Acaso alguien cree lo contrario? Claro que sí, no faltan los fans con dudas. Tampoco los que quieren ver perder a Cody Rhodes.

Además, el mismo «American Nightmare», para descontento de algunos de sus acólitos, compartió sus dudas en el último WWE RAW.

► Xavier Woods de Roman Reigns

Pero el integrante del New Day es todo lo contratio. Ni una duda. Todo confianza. «The Tribal Chief» va a caer.

«De ninguna manera. No hay forma de que él salga de WrestleMania con ese campeonato. Si lo hace, no sé, no puedo decir nada por si acaso lo logra, pero sinceramente creo que ya no será campeón después de WrestleMania 40. Entonces, tengo la sensación de que finalmente tendremos un campeón que se presente y defienda el título con más frecuencia. Quizás entonces la gente tenga una oportunidad real de ganar el Campeonato Universal», apunta Woods a WWE Die Woche.

Xavier además atiza a Roman como tantos otros por no ser un campeón que esté presente de manera constante en WWE.

Y recordemos que él tuvo un mano a mano con el samoano cuando este era «solo» Campeón Universal en el que lo venció por descalificación en 2021.

Por otro lado, en el mismo gran evento, Woods se unirá a Kofi Kingston en la lucha de escaleras de seis equipos por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE.

Echemos un vistazo al menú (hasta ahora) de WrestleMania 40:

[6 de abril]

[7 de abril]

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE : Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE : Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

[Jornada por determinar]