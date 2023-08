¿Por qué Sami Zayn mantiene privada su vida personal?

En la actualidad, es sencillo descubrir, al menos a grandes rasgos, cómo es la vida privada de una Superestrella WWE. Sobre todo cuando son ellas mismas quienes muestran retazos de ella en redes sociales, a través de fotos son sus parejas, entre otros muchos ejemplos. Pero incluso cuando no lo hacen, ocasionalmente se puede obtener información dentro del gran Internet. De hecho, existen luchadores como Sami Zayn de quienes podemos saber unas cuantas cosas, aunque no por que él las haya dado a conocer.

► La vida privada de Sami Zayn

Es más, prefiere mantener como privada su vida personal. El motivo lo explica en Out of Character with Ryan Satin.

«Sí, tuve aprehensiones durante mucho tiempo. Y todavía las tengo. En general, soy una persona bastante reservada. No sé, algo al respecto me parece incorrecto. Supongo que esta es una pregunta con varias capas.

«En primer lugar, mi esposa, mi hijo, cualquier miembro de mi familia, no se inscribieron en esto, lo hice yo. Así que durante los últimos 20 años, he construido una cierta coraza que me permite escuchar ciertos comentarios negativos y desviarlos. Rebotan en mí. E incluso así, de vez en cuando, me encuentro con algo que me afecta.

«Luego está el otro aspecto. No todo tiene que ser mercantilizado de una manera en que lo utilice para obtener popularidad. Como si dijera, ‘Oh, aquí, déjame darte una ventana a mi vida personal para que puedas gustarme más, para que puedas conectar más conmigo’.

«No sé, soy un poco tradicional en eso. ‘Aquí está la actuación. Aquí está lo que te estoy presentando, y eso es lo que obtienes’. Si te agrado o no, espero que se base principalmente en lo que estoy presentando o cualquier otra cosa».