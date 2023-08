Sami Zayn todavía no terminó con Johnny Knoxville

Antes de comenzar The Bloodline Saga para ser enviado a la cima de WWE, Sami Zayn tuvo una rivalidad con Johnny Knoxville que los llevó a una lucha mano a mano en WrestleMania 38 que terminó ganando la estrella de Hollywood con ayuda de sus amigos de Jackass. Fue una historia que se extendió por varios meses, todo el camino a The Grandest Stage of Them All, en realidad, y que funcionó de maravilla en cuanto a interés, atractivo, comicidad, trascendencia… Aunque lo mejor para The Underdog fron the Underground estaba por llegar.

► Sami Zayn no olvida a Johnny Knoxville

Pero ahora volvemos a esa trama con Knoxville pues parece ser que todavía no ha acabado. Cualquiera diría que sí después de su derrota en el Premium Live Event más importante del año pero en su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin el WWE Superstar deja la puerta abierta a que haya una continuación. ¿Y por qué no? Sin embargo, el actor no es alguien que aparezca habitualmente en el McMahon Empire, aquella -si bien no la única- fue una ocasión especial, por lo que es improbable que haya más entre ellos.

«No sé si alguna vez lograremos dejar atrás nuestras diferencias. Nos encontramos en WrestleMania 39 en realidad, y simplemente no se siente correcto, no lo sé. Siento que no ha llegado a su fin.

A pesar de que, como mencionaste, he dado un giro en mi vida y he entrado en un nuevo capítulo en mi carrera aquí, y como has dicho, he alcanzado alturas aún mayores que antes, todavía siento que este asunto con Johnny Knoxville no está completamente resuelto. Siento que aún queda algo por hacer con eso».

Por otro lado, habida cuenta de la situación actual de SZ en WWE, casi podríamos decir que sería una bajada de nivel que retomase esa rivalidad. Aunque, dejando a un lado esto, quizá podría ser interesante ver qué más capítulos se pueden añadir a esa historia, incluso contando con Kevin Owens, alguien también tremendamente divertido que podría encajar perfectamente con toda la locura de Jackass. Es más, si nos metemos en este mundo, son infinitas las situaciones que pueden darse. Veremos si sucede algo en el futuro.