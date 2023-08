La empresa, Wrestling Open, presento su episodio numero 85, el cual tuvo lugar el 10 de agosto desde The White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Wrestling Open presento su episodio 85 en el cual vimos el enfrentamiento entre Ichiban contra Ray Jaz, entre otros combates interesantes.

► Resultados Wrestling Open

Pre-Show Match: Jhonny Santos venció a Erik Chacha

Kylon King (w/Dustin Waller) venció por descalificación a Ricky Smokes

Little Mean Kathleen (w/Sidney Bakabella & Teddy Goodz) venció a JC Storm

No Respect Roulette Tag Team Match: Bobby Orlando & Channing Thomas vencieron a Bronson & Ryan Clancy

Wrestling Open Title #1 Contendership Match: Bobby Orlando vs. Channing Thomas – No Contest

Eliminator Cup Tag Team Tournament 2023 Quarter Final Match: Brick City (Julio Cruz & Victor Chase) vencieron a Rex Lawless & RJ Rude

Alec Price venció a Danny Miles (w/Steven Stetson)

Big Business (Brad Hollister & TJ Crawford) vencieron a Dan Barry & Dezmond Cole

No Disqualification Match: Joe Ocasio venció a Gal Barkay

Wrestling Open Title Match: Ichiban retuvo ante Ray Jaz