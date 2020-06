Este viernes en SmackDown veremos finalmente la lucha entre AJ Styles y Daniel Bryan por el Campeonato Intercontinental WWE que está vacante, y ciertamente será un encuentro que promete mucho. Los dos veteranos han superado a otras Superestrellas para aprovechar la oportunidad de enfrentarse entre sí por el codiciado título, pero solo uno de ellos logrará llegar a la cima.

Sami Zayn había ganado el Campeonato Intercontinental WWE en Elimination Chamber 2020 en marzo pasado, cuando él, Shinsuke Nakamura y Cesaro derrotaron a Braun Strowman en un combate de desventaja 3 contra 1. La actual pandemia del COVID-19 lo empusó a que tomara la decisión de no competir, y finalmente fue despojado del título, a pesar de expresar públicamente su desacuerdo.

Sobre el encuentro que protagonizarán Daniel Bryan y AJ Styles, el ex campeón intercontinental Sami Zayn tuvo algo que decir sobre la tan esperada contienda, donde pese a alabar dicho encuentro, no se expresó de la mejor manera de quien eventualmente lo gane, a quien lo califica de "fraude".

Two guys who will put on a match that will no doubt be a wrestling clinic, to prove once and for all just who is the bigger fraud. -SZ https://t.co/MRvZqVJNcm

— Sami Zayn (@SamiZayn) June 10, 2020