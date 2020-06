Resultados IMPACT! Wrestling (09/06/2020) - El destino del título mundial

Sustancioso episodio de Impact Wrestling vimos ayer en AXS TV. Porque además de dejarnos un combate de apertura y un estelar de categoría, sirvió para desvelar por fin el destino del Campeonato Mundial Impact que porta Tessa Blanchard.

Scott D'Amore anunció que la monarca defenderá su oro ante Michael Elgin, Eddie Edwards, Ace Austin y Trey Miguel en Slammiversary el próximo 18 de julio.

Un Fatal 5-Way que llega después de que se cancelara la Triple Amenaza prevista para Rebellion 2020, y que no pudo llevarse a cabo porque Blanchard y Edwards no acudieron a las grabaciones como medida de precaución ante el coronavirus.

Mientras, la inclusión de Austin y Trey Miguel responde a que estos fueron los finalistas del torneo que en teoría iba a servir para concretar al siguiente retador de Blanchard. Aunque finalmente, Miguel no compitió, pues fue atacado por alguien cuya identidad aún se desconoce. A cambio, Zachary Wentz ocupó su lugar, perdiendo ante Austin.

► Resultados Impact Wrestling: Deonna Purrazzo irrumpe con fuerza

1 - Michael Elgin derrotó a Sami Callihan y Ken Shamrock

Lucha por el mero disfrute, porque aunque los integrantes tuvieran sus dimes y diretes, estos en teoría ya habían quedado atrás. Shamrock recibió la cuenta de tres tras una Elgin Bomb.

Trey Miguel va en busca de respuestas sobre quién lo atacó la semana pasada, pero The North se desmarcan como posibles culpables.

2 - Tasha Steelz (con Kiera Hogan) venció a Susie

Steels continúa ascendiendo dentro de la división femenil y demostrando su calidad. Eso sí, su victoria sólo se dio gracias a la intervención de Kiera Hogan.

Rohit Raju se dirige a Rhino entre bastidores para reclamarle explicaciones de por qué le aplicó un Gore hace una semana, y proponiéndole de paso formar dupla. Pero el "ECW Original" no se muestra interesado y da a entender que ya tiene compañero: ¿Heath Slater?

3 - Willie Mack y Cousin Jake batieron a Chris Bey y Johnny Swinger

Intuyo que un choque de duplas encaminado a cocinar un duelo entre Mack y Bey en Slammiversary por el Campeonato de la División X. Swinger se llevó el Stunner de Mack, sucumbiendo a las tres palmetadas en la lona.

A continuación, el ya comentado segmento en el que se concreta el futuro del Campeonato Mundial Impact, que acabó en trifulca.

4 - Jacob Crist (con #CancelCulture) tumbó a Crazzy Steve

Se confirma que el menor de los Crist cambia de personaje y se une a Joseph P. Ryan.

5 - Jordynne Grace (c) venció a Taya Valkyrie para retener el Campeonato Knockout

La campeona hizo rendir a "La Güera Loca" con el Sleeper Hold, pero el foco se posó sobre Deonna Purrazzo, quien salió a escena para dejar constancia de su objetivo.

Y como cierre, un extraño vídeo de Michael Elgin hablando con un supuesto canadiense al que trata de "señor".