Sami Zayn fue pieza fundamental para la victoria de The Bloodline en el reciente Survivor Series WarGames, pues abrió el camino con un golpe bajo a Kevin Owens, que permitió a Jey Uso rematarlo con una plancha y lograr la cuenta de tres. Tras la conclusión del combate, Roman Reigns y el propio Jey Uso, lo abrazaron, mostrando que las diferencias al interior de este grupo han quedado zanjadas, luego de que quedaran dudas en los instantes previos al estelar de la noche, que incluso motivó una charla previa entre The Great Liberator y el Jefe Tribal.

► Para Sami Zayn, todos son importantes en The Bloodline

Sami Zayn se ha destacado con cada papel que ha desempeñado en la WWE, y su trabajo con The Bloodline se ha convertido en lo mejor que tiene la televisión de WWE que ofrecer en la actualidad. A pesar de ser miembro de un grupo rudo, los fanáticos lo quieren, y muchos de ellos no quisieran que esta historia termine pronto, debido a lo entretenida que ha sido esta historia.

Durante la conferencia de prensa posterior a Survivor Series, se le preguntó a Sami Zayn si se había convertido en «el miembro más importante de Bloodline que no se llama Roman Reigns». El ex Campeón Intercontinental dejó en claro que no le importa su posición en la facción.

“No lo veo en términos de un sistema de clasificación. En realidad, me molesta un poco, para ser honesto. No digo que me moleste con usted o la pregunta, solo digo… Rechazo la noción de que, aparte de Roman, que es el jefe tribal, el jefe de la mesa, eso es extremadamente jerárquico, no me importa particularmente el sistema de rangos. ‘Oh, está un paso por debajo de él, y es más importante que él’.”

“Es una unidad, es un acto, como quieras llamarlo. Y todo el mundo es tan importante, en su papel, para la totalidad de la misma. Como Paul Heyman decía sobre la dinámica de cómo ha sido con Jey y yo. O Jimmy y yo. Y Solo y yo. Y, no hemos hecho mucho, pero Paul y yo. Y Roman y yo. Todas esas son historias individuales, así que no creo que una sea más importante que la otra, aparte de Roman por razones obvias, pero no me gusta ni siquiera mirarlo a través de esa lente de un orden de clasificación o lo que sea. Todo es parte de algo que realmente se une maravillosamente cuando lo pones todo junto. Es parte de una totalidad, es como yo lo veo”.

Habrá que esperar y ver cómo qué sigue para Sami Zayn y The Bloodline en las siguientes semanas, pero ciertamente su historia ha dado un paso importante.