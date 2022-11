Sami Zayn tras Survivor Series «espero termine la especulación»

Sami Zayn fue pieza fundamental para la victoria de The Bloodline en Survivor Series WarGames, pues desde el primer momento mostró su compromiso con Roman Reigns y la agrupación.

El Uso Honorario dejó todo en el ring, incluso fauleó a Kevin Owens, salvó a Roman Reigns del conteo y dejó la mesa servida para que Jey Uso finiquitara el combate, demostrando su lealtad con la agrupación del Jefe Tribal.

Tras el combate, finalmente Jey Uso lo reconoció como parte de la familia, incluso le dio una abrazo por el trabajo realizado y finalmente parece quedar claro con quién está Sami.

Después del evento, se realizó una conferencia de prensa, donde Sami estuvo acompañado de Paul Heyman y donde todo se trató de resaltar la labor del canadiense, quien espera que con sus acciones se deje de especular sobre una posible traición.

«Es un gran día para estar vivo. Espero que después de lo de hoy termine la especulación sobre eso y que finalmente la gente vea que no sólo estoy con The Bloodline, sino que ya me han aceptado por completo«.