Sami Zayn aún tiene el codo lastimado luego de luchar en RAW

En el reciente Monday Night Raw, Sami Zayn tuvo una participación bastante activa a pesar de haber sido lastimado en su codo la semana anterior. En primer lugar, tuvo un combate contra su «verdugo» JD McDonagh, del cual salió con la victoria a pesar de haber sido lastimado sistemáticamente durante el mismo. Luego, tras el evento estelar que protagonizaron Finn Balor y Cody Rhodes, salió en defensa de este último cuando estaba siendo atacado por los miembros de The Judgment Day, aunque lamentablemente las cosas no resultaron como lo tenía previsto y también fue apaleado y enviado contra una mesa, aunque pudo reincorporarse al cabo de unos minutos para dirigirle unas palabras al público de Winnipeg que se congregó al evento, ya luego de que el programa salió del aire.

► Lesión en el codo de Sami Zayn es persistente

Al parecer, la doble labor que ejerció Sami Zayn el pasado lunes le volvió a pasar factura, ya que confesó durante una aparición reciente en el podcast Out of Character con Ryan Satin, que su codo no está muy bien después de el episodio de RAW esta semana, aunuqe minimizó su impacto.

«Pero he estado luchando contra muchas pequeñas lesiones persistentes durante algún tiempo, pero nada en la medida en que me dejaría en el estante. Entonces, mi codo es parte de una lesión persistente que empeoró un poco después de los ataques atroces de JD McDonagh la semana pasada, por los cuales habrá venganza.

Entonces, mantener su salud y abordar esas lesiones persistentes, creo que será más importante. Pero aun así me las arreglé para darte una respuesta larga a una pregunta muy fácil. Mi codo está bien, estará bien. No es genial, pero estará bien”.

Con Kevin Owens aún fuera de acción debido a una lesión, habrá que ver qué planeará WWE para Owens y Sami Zayn como los Campeones Indisputables en Parejas, aunque se le está dando protagonismo a este último. No obstante, con tantos equipos al acecho tanto en Raw como en SmackDown, suponemos que el dúo se mantendrá ocupado una vez que KO se recupere de su dolencia, la cual se cree que no será de largo plazo (o de lo contrario, se hubieran visto obligados a dejar vacantes los títulos).