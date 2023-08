Logan Paul entró a WWE con todas las ganas del mundo. No quería solo llamar la atención sino convertirse en un verdadero luchador. Ello sin olvidar quién es, con todo lo que esto supone: carisma, popularidad, videos virales… The Maverick siempre está buscando el siguiente momento que de la vuelta al mundo. Sin olvidar entrenar, prepararse, aprender lucha libre… Con mejores o no tan mejores resultados -siempre entran muchos elementos en juego- él intenta ponerlo todo en el cuadrilátero.

► El deseo de Logan Paul

Y si bien todavía no se sabe cuando va a volver a pisarlo -con toda seguridad será a partir de su pelea de boxeo con Dillon Danis el 14 de octubre, si es que es en 2023, lo cual no está confirmado- ya tiene un nuevo momento en mente para derribar TikTok: lanzarse desde lo alto de Hell in a Cell. Él mismo lo adelanta en el episodio más reciente de su pódcast, Impaulsive. Habría que ver si el McMahon Empire se lo permite, así como su equipo de trabajo y demás componentes de su día a día.

«¡Hombre! ¡Por supuesto! Por supuesto. Estoy tratando de elevarme lo más alto que pueda. Ahora en 2023 son un poco más seguros que antes. Solo me permiten hacer ciertas cosas, pero cuando digo que quiero llegar tan alto como sea posible, lo digo en serio. Me encantan las alturas, ¡tío! Me encanta volar por los malditos aires tan alto como pueda y aterrizar en mesas o en personas«.

Cabe mencionarse que en 2023 WWE no ha hecho ni hará el Premium Live Event Hell in a Cell, lo cual no quiere decir que un combate como este no vaya a llevarse a cabo, aunque suena improbable para este año. Veremos si próximamente tenemos alguna información. O qué otra locura se le ocurre a Logan Paul.