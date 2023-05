Trinity está trabajando en IMPACT después de dejar WWE. Un poco como hiciera Sami Callihan en 2017. En realidad, el luchador, que era conocido como Solomon Crowe durante sus tres años (2012–2015) como Superestrella, no fue directamente a la zona de impacto sino que antes estuvo enPro Wrestling Guerrilla, New Japan Pro-Wrestling, Major League Wrestling o Lucha Underground. En cambio, la que fuera conocida como Naomi no trabajó en ninguna otra compañía entre medias; tampoco lo había hecho antes de firmar con el imperio McMahon en 2009.

> Sami Callihan habla de Trinity

Ahora, ¿qué piensa Callihan de tenerla nuevamente de compañera? De ello estuvo hablando recientemente en Tru Heel Heat Wrestling:

“Pondría a nuestra División de Knockouts a la par, si no mejor que todas las divisiones del planeta en este momento… Creo que también le dará a alguien como Trinity, que ha tenido éxito en otros lugares, la oportunidad de mostrar realmente lo que es capaz de aún más. Las esposas están quitadas en Impact Wrestling. Odio usar el término ‘el cielo es el límite’, pero el cielo es 100% el límite. Y tener la oportunidad de tenerla en Impact Wrestling es enorme para nosotros”.

Trinity va a luchar el jueves de esta semana ante KiLynn King, una de las dos Campeonas de Parejas Knockouts Impact, en la televisión de IMPACT. Mientras, Sami Callihan está rivalizando con The Design (Deaner, Angels y Kon), ante quienes se enfrentará en Under Siege junto a dos compañeros todavía por anunciar. En el mismo evento pay-per-view estará luchando ella, aunque de momento no se conoce a su oponente. Sí que se sabe que no será por el Campeonato Mundial Knockouts pues Deonna Purrazzo lo expondrá ante Jordynne Grace.

¿Qué opinas de Trinity? ¿Y de Sami Callihan?