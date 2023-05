Ningún evento luchístico en la historia reciente había generado tanta expectación como AEW All In. Es menester decirlo así de cristalino, aunque algunos sigan dudando de que la casa Élite ocupe todo el Wembley Stadium.

Considerando la disposición del escenario y demás vicisitudes estructurales, ¿realmente AEW podría sentar a 90 mil personas? Dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer revela lo siguiente.

Y según los datos que comparte WrestleTix, la siguiente barrera que All In afronta ya es la de los 70 mil boletos. El esperado show ha vendido ya casi 66 mil, quedando disponibles poco más de 8 mil para alcanzar ese barrera de los 74 mil que haría que AEW abriera nuevas localidades.

De aquí al 27 de agosto, resulta previsible que All In propicie tal cifra. Veremos hasta qué punto puede disponerse de todo el aforo completo, porque sin duda la venta de boletos experimentará otro impulso una vez comiencen a anunciarse los primeros combates.

Se rumora que el cartel de All In contendrá un Kenny Omega vs. Will Ospreay III, el retiro de Sting y un regreso competitivo de Nigel McGuinness, entre otros puntos.

