La más reciente edición del torneo SHE-1 de Pro-Wrestling: EVE nos dejó el triunfo de Safire Reed, tras una victoria sobre Alex Windsor en la final. Una joven gladiadora que puso su nombre en el mapa con tal conquista, ganándose de paso la oportunidad de luchar por el Campeonato EVE.

Y tal tentativa le llegó ayer, durante el evento magno de la promotora británica, Wrestle Queendom, saliendo de allí como nueva monarca. Reed se impuso a la virtualmente imbatible Miyu Yamashita, quien venía de portar la presea durante más de un año, cuando la conquistó en la anterior entrega de Wrestle Queendom.

Como siempre, EVE ofreció un producto cargado de buenos combates, especialmente el que nos ocupa, aunque además hubo dos defensas del Campeonato Internacional y una del Campeonato de Parejas de la promotora.

Desde The Dome de Londres (Inglaterra), EVE presentó Wrestle Queendom 6, evento que fue dividido en dos sesiones. He aquí los resultados completos de ambas veladas.

[Show 1]

[Show 2]

AND NEWWWWWWWWWW!!! SHE’S DONE IT! @safirewrestler is your NEW @ProWrestlingEVE champion!!! She’s beaten @miyu_tjp and stands tall at the end of Queendom as your Ace of EVE pic.twitter.com/X6Z2nEf4qz