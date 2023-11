Kurt Angle tuvo varias ofertas de UFC: ¿Qué pasó?

Kurt Angle tuvo negociaciones para unirse a UFC en 2006 pero no lo hizo. El miembro del Salón de la Fama de WWE explica por qué en una reciente entrevista en The True Geordie, revelando que la primera oferta de la empresa de MMA la tuvo cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos diez años antes, cuando en la misma todavía no se pagaba tan bien como en la actualidad. Más adelante, entre lesiones y su acuerdo con TNA, fue imposible.

► Kurt Angle pudo ir a UFC

«No sé si hubiera sido campeón, pero definitivamente me hubiera unido a la UFC. Me contactaron en 1996, justo después de los Juegos Olímpicos también. En ese entonces, Dana White no formaba parte de eso. Creo que los Gracie lo poseían. Me ofrecieron un contrato de 10 peleas por $150,000. Eran $15,000 por pelea. Eso no sonaba como mucho dinero para mí. En ese momento, eso era para la UFC. Esos chicos solo estaban recibiendo $5,000 por pelea. Si ganaban todo el torneo, recibían $50,000. Eso fue todo. Entonces, el contrato no era tan malo en ese momento, pero en comparación con lo que es hoy en día, estos chicos están recibiendo $16-18 millones por pelea en pay-per-view ahora. Conor McGregor, Brock Lesnar y Ronda Rousey.

«Así que lo dejé pasar, y comencé a luchar en 1998 con la WWE, y para 2000, la UFC empezó a volverse mainstream. Pensé entonces que me encantaría hacer eso. Pero lo que sucedió fue que, literalmente, medio año después, me rompí el cuello de nuevo, y eso fue todo. Cuando me rompí el cuello de nuevo, perdí toda la fuerza en mis brazos. Perdí la sensación en mis manos. Hasta el día de hoy, no tengo sensación en mis dedos meñiques y en mis dedos índices. Así que tengo mucho daño en el cuello, y eso me hizo perder mucha fuerza en la parte superior de mi cuerpo. Así que no había manera, aunque lo consideré en 2006.»

«Fui a ver a Dana White en 2006 y le dije, ‘Hey, estoy listo’. Él dijo, ‘Bien, esto es lo que vamos a hacer’. Me ofreció un trato. Quería que estuviera en The Ultimate Fighter con Kimbo Slice. Le dije, ‘Dana, esos chicos no cobran por estar en ese programa’. Él dijo, ‘No te preocupes, te pagaré una cantidad sustancial de dinero solo por estar en él. Me ocuparé de ti’. Pero dijo, ‘Escucha, ganes o no, te daré un contrato de seis peleas’. Dije, ‘Bueno, eso suena justo’. Así que me estaba preparando para hacerlo, y terminé firmando con IMPACT Wrestling/TNA una semana antes. Pensé que podría hacer ambas cosas, lo cual era una locura, era estúpido.

«Pero TNA iba a darme un contrato a tiempo parcial, así que pensé que también podría entrenar para la UFC. Le dije a Dana, ‘Acabo de firmar con TNA. ¿Puedo hacer ambas cosas?’ Él dijo, ‘No, no puedes hacer ambas cosas’. Dije, ‘Dana, tengo que respetar este contrato que tengo con TNA. Volveré contigo si mi contrato expira en un tiempo razonable y aún estoy en una edad que te interese, volveré contigo’. Así que tuve que renunciar a la UFC porque no me permitieron hacer ambas cosas, y acababa de firmar con TNA, y no quería decirle a TNA, ‘Escuchen, no voy a venir, voy a ir con la UFC’. Porque acababa de firmar un acuerdo».