Sabú revela que necesita dos cirugías

A sus 59 años de edad, y pese a que no lucha desde 2021, el recordado luchador extremo Sabú, sigue batallando con las agonías que le dejó a su cuerpo el haber tenido una larga, exitosa y extrema carrera en la lucha libre profesional.

Sin embargo, recientemente, Sabú reveló en una entrevista con Stories with Brisco and Bradshaw, que está pensando en volver al ring, así sea solo para una última lucha. Algo que ya habíamos reportado antes aquí en SÚPER LUCHAS, cuando aseguró que le gustaría que Hook lo retirara.

► Sabú tendría que someterse a dos cirugías antes de volver al ring

Pero, sumado a esto, Sabú reveló que tiene pendientes dos cirugías antes de volver al ring. Estas fueron sus palabras:

«Te cuento, la verdad es que me he sentido mejor. No me siento realmente mal, pero sí bastante mal. Mi rodilla, mi espalda y mis hombros, todos necesitan cirugía. Últimamente he estado yendo al gimnasio, pero tengo que aguantar y seguir.

«Nunca es como, «Bueno, hoy me siento bien». Siempre es más tipo, «carajo», y es difícil… Necesito que me reemplacen la rodilla y el hombro, pero aún no he encontrado el momento.

«Me reemplazaron la cadera. Me tomó como seis meses hasta que me sentí con ganas de hacer ejercicio. El dolor se fue el primer día.

«Mi cuello está bien. Mi espalda, tengo estenosis espinal, y luego mi hombro necesita un reemplazo completo. La rodilla también».