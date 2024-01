Esto hará Jinder Mahal tras ganar el Campeonato Mundial WWE

Hoy, Jinder Mahal buscará hacer historia y quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE a Seth Rollins. El ex Campeón WWE se encuentra bastante confiado de que ganará el título.

Y tan solo a horas de que ocurra esta lucha, que seguramente será muy vista, Mahal ya se ve como el nuevo monarca y aseguró qué hará tras derrotar a Rollins. Estas fueron sus palabras en su cuenta de X, antes Twitter:

The Punjabi Celebration is going to be LIT 🔥. #AndNew #WorldHeavyWeightChampion pic.twitter.com/9EDv1VMdj1

— The Maharaja (@JinderMahal) January 14, 2024