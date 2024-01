Johnny Walker reacciona a derrota por nocaut en UFC Fight Night 234

Johnny Walker no renunciará a sus esperanzas de título después de UFC Fight Night 234. Walker (21-8 MMA, 7-5 UFC) fue noqueado por Magomed Ankalaev (19-1-1 MMA, 10-1-1 UFC) en el round 2 de su evento principal el sábado en UFC Apex en Las Vegas.

Ankalaev ajustó cuentas con Walker después de que su primera pelea en UFC 294 fuera declarada sin competencia debido a una rodilla ilegal que dejó a Walker incapaz de continuar. Walker recurrió a Instagram para hablar sobre la derrota.

«Estoy bien, sólo un pequeño rasguño en la nariz. Voy a ver mi pelea y ver qué errores cometí más adelante. … Es lo que es. Luchamos contra los mejores del mundo. Soy uno de los mejores del mundo y me voy a enfrentar a los mejores del mundo. Podría ser yo, podría ser él. Así que pasó una noche mejor que yo y felicidades para él, Magomed Ankalaev. Espero que consiga el cinturón ahora y voy a seguir luchando, seguir adelante y seguir hacia arriba”.

“Gana o aprende bien @coach, peleando contra los mejores del mundo, un pequeño error costó la victoria, no lo haces para no poder frenarme, ¡no me creaste para no poder matarme! Sigamos subiendo”.

Antes de peleas consecutivas con Ankalaev, Walker obtuvo tres victorias consecutivas sobre Ion Cuțelaba, Paul Craig y el ex retador al título Anthony Smith.