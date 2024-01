Sean O’Malley promete doblegar a Marlon Vera en UFC 299

Sean O’Malley planea silenciar a los escépticos en UFC 299. El peso gallo O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) compite con Marlon Vera (21-8-1 MMA, 15-7 UFC) en el evento principal del 9 de marzo en el Kaseya Center en Miami.

Vera le propinó a O’Malley la única derrota de su carrera cuando lo derrotó por nocaut técnico en el primer asalto en UFC 252 en agosto de 2020 después de que O’Malley sufriera una lesión en la pierna. O’Malley está ansioso por descartar cualquier noción negativa sobre su durabilidad o habilidades al terminar «Chito».

«No creo que sean cinco asaltos. Estoy acabando con este tipo, pero estaré listo para la guerra. Creo que piensa: ‘Oh, voy a llegar a esta guerra y será una rutina mental y él no podrá mantener…’ – vayamos allí. Te romperé. No creo que pueda superarme.

“Por alguna razón, siempre surge esto: ‘Oh, pero él no puede luchar’. Oh, no tiene suficiente cardio. Siempre es algo. Lo tengo todo. Puedo hacerlo todo. Si sale cinco 5 y puedes ver eso, no creo que así sea; Creo que voy a acabar con él. (Soy) demasiado rápido, demasiado agudo, demasiado concentrado. Voy a sacar a este tipo”.

Desde que perdió ante Vera, O’Malley se mantuvo invicto en seis peleas consecutivas en camino a capturar el título de peso gallo con un nocaut en el segundo asalto sobre Aljamain Sterling en UFC 292 en agosto.