Bayley del momento de Jinder Mahal: «Quieres mirar»

De la nada, Jinder Mahal se ha situado en la primera plana de WWE. Ha tenido un segmento con The Rock y otro con Seth Rollins. Todos están hablando de él. Para bien y para mal. E incluso se ha creado una polémica relacionada con Tony Khan, el presidente de AEW. ¿Quién lo iba a decir hace tan solo unos días, cuando estaba prácticamente desaparecido de la programación? Y también fue un tema de conversación en la reciente entrevista de Bayley en Gabby AF. ¿Qué piensa «The Role Model» del momento su compañero?

► Bayley del momento de Jinder Mahal

«Simplemente creo que la lucha libre es lo más genial y divertido. Lo notable de Twitter y los aficionados a la lucha libre, más que en cualquier otro deporte, es que les encanta dar su opinión y piensan que siempre tienen la razón. Así es como se sienten. Para mí, es entretenido de observar. También es increíble ver a la gente apasionarse tanto por la lucha libre. Te dan ganas de sintonizar. Si no eres fan de la WWE, ‘Bueno, ahora quiero ver qué van a hacer’, o si no eres fan de ver Dynamite, quizás quieras sintonizar para ver si van a responder de alguna manera. Simplemente hace que todo sea más divertido. Para eso estamos todos aquí, y además, genera más ingresos [risas]. A Jinder le encanta el dinero.»

En la misma charla, Bayley también habla de su propio momento:

«Hay tanto que quiero hacer por el mundo de la lucha libre. Claro, hay otros lugares donde puedo hacerlo y brindar lo que tengo, pero para mí, el sueño desde que tenía 10 años era hacer [‘esto’ varias veces] y todo con la WWE. No he hecho todas esas cosas. No quiero irme sin hacer las cosas que dije que iba a hacer, o al menos dar el 150% de mí tratando de lograr esas cosas«.

«Todos saben que cuando ganas el Royal Rumble, puedes señalar el letrero y los fuegos artificiales estallan. Eso es lo que sueñas. Estoy emocionada por sentir eso. Quiero sentir eso y quiero tener esa lucha individual en WrestleMania«.