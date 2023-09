«Las personas con las que hablamos afirman que el equipo detrás de escena en AEW quedó contento con la actuación de Rob Van Dam en Dynamite. Él se entregó por completo en esa lucha». En AEW están felices con el combate que Rob Van Dam disputó ante Jack Perry por el Campeonato FTW el 9 de agosto. Además, sabemos que Tony Khan quiere volver a contar con él: «¿Hubo una charla entre yo y Tony [Khan] sobre que yo volviera? Sí. Los detalles de esa conversación, habrá que esperar y ver».

► RVD reprende a Jim Cornette

No obstante, algunas personas criticaron a RVD por su actuación. Él mismo ha contestado en alguna ocasión: «Algunos de los comentarios que he leído… un tipo dijo: ‘es demasiado viejo y frágil por haber castigado su cuerpo’. Personalmente, no me siento identificado con lo de viejo, porque no me siento así. Entiendo que, a los 52 años, los jóvenes puedan usar ese argumento, y es lo que es, no me siento ofendido por ello, pero no me identifico con esa idea, porque me siento estupendo […]«.

Y no solo haters anónimos sin también Jim Cornette, con quien ocasionalmente también podríamos utilizar ese sustantivo. Y a él también quiso darle respuesta Rob Van Dam:

«Sabes qué, Jim Cornette, puedes comerte una *****. Si él tiene una opinión diferente, entonces está bien, cada quien tiene su punto de vista. Y con todos, todavía existe la posibilidad de volver atrás. Bueno, esto no es como pedir perdón a Jesús.»

Rob Van Dam también señala que los haters pueden afectarte con su acoso online, ya que si les dices a alguien suficientes veces que son feos, empezarán a creerlo. Pero el luchador asegura que no le importa, porque «si no te parece que mi camiseta de RVD me quede bien, cómete una mi*rda, no me importa. Como si alguna vez me hubiera preocupado que no se vean mis abdominales, y tengo un vientre realmente grueso y duro, ¿sabes? Siempre lo he tenido», pero algunos fanáticos dicen: «está un poco pasado de peso».