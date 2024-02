Rush sobre supuesto bloqueo del CMLL: «¿Cómo nos van a bloquear si somos AEW?»

El Wrestling Observer informó que el CMLL estaba solicitando que en los eventos donde participaran sus luchadores, no aparecieran otros elementos mexicanos, lo que ha generado mucha controversia.

Aunque Fightful desmintió esto y afirmó que solo se pedía que no se enfrentaran gladiadores mexicanos con luchadores de la empresa de la Arena México, el WON aseguró que ese «bloqueo» se vería próximamente, ya que aún no se ha llevado a cabo por completo.

Sin embargo, Rush, uno de los posibles afectados, afirmó que eso no ha ocurrido y que, en caso de suceder, respetaría las decisiones de AEW, aunque tampoco le desagradaría pasar un tiempo en casa.

«Yo soy de AEW, son políticas empresariales, no sé qué está pasando con ellos (acuerdo entre el CMLL y AEW). Si la empresa quiere darnos descanso en casa, estaré feliz de estar ahí. No tengo ni idea de lo que se está hablando, si hay bloqueo o no, a mí no me bloquea nadie porque soy de AEW. ¿Cómo nos van a bloquear si pertenecemos a AEW?«, comentó en una entrevista para TJ Sports.

«Dicen que el CMLL nos está bloqueando, pero la verdad es que no he hablado con ellos y no tengo ni idea de lo que se está diciendo. Cualquier decisión que tome el patrón será bien recibida. Si decide que tengamos que ir a la Arena México a representar a AEW, con todo gusto lo haré. Si decide que nos enfrentemos a los del CMLL en AEW, con todo gusto les parto su madre como antes«.