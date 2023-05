Rush se medirá a Jungle Boy en AEW Dynamite

Los primeros nueve meses de Rush en AEW como luchador bajo contrato distan mucho de sus primeros nueve como talento de ROH allá por 2019. Y es que en ese tiempo, el mexicano ya había conquistado el máximo cetro de la empresa entonces controlada por Sinclair Broadcast Group y su aura de dominio apenas tenía precedentes.

Mientras, hoy día Rush es un actor de reparto más dentro del saturado escenario Élite, pues su último combate allí se remonta al episodio de Dynamite del 1 de marzo, donde compitió en una “Casino Tag Team Royale” haciendo dupla con Preston Vance, sin salir ganadores; la victoria fue para Orange Cassidy y Danhausen.

Y tras cuatro combates en la nueva ROH de Tony Khan, también junto a Vance, el próximo miércoles Rush retomará su faceta individual, yendo contra Jungle Boy, según anunció anoche AEW durante Rampage. Duelo inédito que seguramente sirva de preparación al chico de la jungla de cara a su importante lucha a cuatro bandas en Double or Nothing por el título mundial que porta MJF.

La casa Élite también anunció para el próximo Dynamite que Sammy Guevara verá acción ante un rival por revelar y Don Callis explicará su traición a Kenny Omega, vista este pasado miércoles.

He aquí el menú luchístico hasta ahora confirmado para el show que nos ocupa, que tendrá lugar desde el Moody Center de Austin (Texas, EEUU).

You stole your look from RUSH.



Wednesday you’re in the ring with a MAN, it’s time to grow up kid.



Go pee pee in your diapers and lace those boots up, you’re in for a frickin beat down compliments of EL TORO BLANCO RUSH



Chango boy vs RUSH



🐂🐒👊🏻#AEW #AEWDynamite #AEWRampage pic.twitter.com/yPTnL0h5WO