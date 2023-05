“Hangman” Page volvió a luchar en AEW House Rules

Mucha presencia de AEW este fin de semana, y no sólo por la emisión ayer de Rampage. Como ya recogió mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha, la casa Élite recaló el viernes en Corbin (Kentucky, EE.UU.) para presentar nueva entrega de House Rules, denominación bajo la que operan sus house shows.

Y 24 horas después, pero antes del inicio de Rampage, AEW llevó a cabo un segundo evento no televisado, ahora desde el Civic Center de Salem (Virginia, EEUU), con “Hangman” Page de principal atracción. El vaquero llevaba sin aparecer por AEW desde que Bryan Danielson lo dejó malherido valiéndose de un destornillador durante el Dynamite del pasado 5 de abril, y su más reciente combate tuvo lugar tres semanas antes.

Page ocupó el estelar, lógicamente, y su rival fue Big Bill en un duelo sin descalificación. Y lógicamente, el ex Campeón Mundial AEW obtuvo la victoria.

Además de Page y Bill, hubo otros emparejamientos interesantes, tres de ellos de carácter titular. He aquí los resultados completos de AEW House Rules.

