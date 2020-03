► Rush NUEVO Campeón Mundial ROH

Hace pocos minutos, habíamos informado que Jon Moxley se coronó como el nuevo Campeón Mundial AEW cuando derrotó a Chris Jericho en AEW Revolution. Bueno, al parecer ha sido un sábado 29 de febrero muy movido, porque el mundo de la lucha libre profesional ha tenido otro cambio titular.

Durante el evento ROH Gateway to Honor de esta noche, el ex Campeón Mundial ROH, Rush, cubrió a PCO en una lucha de triple amenaza que también incluía a Mark Haskins para recuperar el título.

El campeón Mundial de Peso Completo NWA, Nick Aldis, interfirió durante el encuentro y golpeó a PCO con el título. Rush luego cubrió a PCO después de golpearlo con su maniobra Bull’s Horns.

A continuacíon mostramos algunas publicaciones hechas por ROH en su cuenta oficial de Twitter, con lo más destacado de la contienda titular.

Nick Aldis hits PCO with the Title at #GatewaytoHonor pic.twitter.com/u3JJDHbaCx

— ROH Wrestling (@ringofhonor) March 1, 2020