Rush gana lucha de cuatro esquinas a Orange Cassidy, Brian Cage y Lio Rush

Rush volvió a demostrar su agresividad en AEW luego de imponerse en un Superstation Showcase Four Way Match frente a Orange Cassidy, Brian Cage y Lio Rush en una lucha llena de caos dentro y fuera del ring.

El combate arrancó con mucha intensidad. Brian Cage utilizó su fuerza para dominar los primeros minutos, mientras Rush respondía con german suplex y ataques directos. Orange Cassidy y Lio Rush también aprovecharon cualquier oportunidad para buscar cuentas rápidas, aunque ninguno logró controlar la lucha por demasiado tiempo.

El combate rápidamente se trasladó a ringside con vuelos y castigos espectaculares. Cassidy conectó un suicide dive sobre Cage y Lio, mientras Brian respondió más adelante atrapando a sus rivales con impresionantes suplex y un Falcon Arrow sobre Lio Rush que estuvo cerca de darle la victoria.

En la recta final, la lucha se volvió todavía más caótica con la aparición de Rocky Romero, Lance Archer, Jake Doyle y Armstrong. Cassidy logró derribar a Archer y Romero con un Orange Punch, pero Archer terminó llevándoselo hacia backstage, dejando el camino libre para que Rush tomara ventaja.

► Momentos claves

Rush aprovechó que Lio Rush falló un ataque aéreo para castigarlo brutalmente contra la barricada. El mexicano incluso utilizó un cable para asfixiar a su rival antes de rematarlo con unas poderosas patadas y conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Rush sigue consolidándose como una de las figuras más violentas de AEW,y sigue apuntando al Campeoanto AEW, pese a que Darby Allin ya no es campeón, ahora apunta a MJF.