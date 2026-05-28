BJW: Rina Yamashita va tras Abdullah Kobayashi

Big Japan Pro Wrestling retornó al Tokyo Korakuen Hall con una función donde se dieron varios duelos especiales.

► BJW volvió al Korakuen Hall

Yosomono (Daichi Hashimoto, Joji Otani y So Daimonji) fueron contundentes en su batalla contra Kazumasa Yoshida, Koshiro Asakura y Tatsuhiko Yoshino, que defendían el nombre de BJW.

En la semifinal, Dale Patricks, en su último combate antes de regresar a casa, se enfrentó a Kankuro Hoshino en un duro combate a muerte con bloques de hormigón. Luego de casi quince minutos de acciones, Patricks se impuso a Hoshino con un Sky High BAKA Slam, poniendo fin a su estancia en la empresa.

El evento principal fue una lucha death match por equipos utilizando 100 tubos de luz fluorescente, donde el equipo de Abdullah Kobayashi y Masaya Takahashi se enfrentaron a Ryuji Ito y Rina Yamashita. Esta fue una feroz batalla donde se lanzaron armas en un frenesí, Yamashita finalmente aseguró la victoria sobre Takahashi con un Splash Mountain sobre los tubos de luz fluorescente, ganó con sus propias manos el brutal combate a muerte que trascendió las barreras de género.

Tras la lucha, Yamashita aseguró que seguirá compitiendo en BJW y piensa seguir enfrentando a Abby Kobayashi. Éste le confirmó su presencia para el evento de fin de mes, dentro de la serie Death Market 90.

Los resultados completos son:

BJW, 25.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

380 Espectadores

0. Yuichi Taniguchi venció a WILLY (7:06) con un Horizontal Cradle.

1. Strong J: Kosuke Sato y Satsuki Nagao vencieron a Shoki Kitamura y Ryo Hoshino (9:51) con un Front Necklock de Sato sobre Kitamura.

2. Kohei Sato y Fuminori Abe vencieron a Ryuma Sekimo y Reiya Igarashi (11:33) con un Assault Point de Abe sobre Sekimo.

3. Big Japan vs. Outsiders: Hideyoshi Kamitani y Minoru Fujita vencieron a Ryota Hama y Yasufumi Nakanoue (8:37) con un Lariat de Kamitani sobre Nakanoue.

4. Big Japan vs. Outsiders: Daichi Hashimoto, So Daimonji y Joji Otani vencieron a Kazumasa Yoshida, Tatsuhiko Yoshino y Koshiro Asakura (11:55) con un Black Rain de Daimonji sobre Asakura.

5. Pursuit! Triple Death I ~ Fluorescent Lighttubes + Weapon Bringing Death Match: Toru Sugiura y Kazumi Kikuta vencieron a Masashi Takeda y Toshiya Kawarai (14:38) con un Right Elbow with Lighttubes de Sugiura sobre Kawarai.

6. Pursuit! Triple Death II ~ Dale Patricks Last Match Before Returning Home y Concrete Grupo +α Hard Tough Death Match: Dale Patricks venció a Kankuro Hoshino (14:41) con un Sky High BAKA Slam.

7. Pursuit! Triple Death III ~ 100 Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito y Rina Yamashita vencieron a Abdullah Kobayashi y Masaya Takahashi (14:01) con un Splash Mountain sobre lámparas de tubo de Yamashita sobre Takahashi.