Rugido y Magnus debutarán en AEW

El Blackpool Combat Club no tiene tiempo de aburrirse. Además de sus hostilidades contra FTR y Eddie Kingston camino a Revolution 2024, donde Jon Moxley y Claudio Castagnoli se medirán de nuevo a Dax Harwood y Cash Wheeler, cuentan con un frente abierto fuera de AEW: el CMLL.

Esta rivalidad promete alcanzar su clímax en el próximo Homenaje a Dos Leyendas de la promotora mexicana (29 de marzo), cuando todo el Blackpool Combat Club se enfrente a Blue Panther, Místico, Último Guerrero y Volador Jr.

Pero antes, este mismo viernes en Rampage, Castagnoli podrá mandar un mensaje en forma de victoria sobre Rugido, uno de los jóvenes más prometedores del CMLL. Apuntar, fuera del «kayfabe», que este duelo ya se grabó el pasado día 24, pero nos guardaremos de ofrecer cualquier tipo de «spoiler».

This Friday, March 1@TNTdrama 10pm ET/9pm CT

Friday Night #AEWRampage@Rugido_luchador vs @ClaudioCSRO



Don't miss an exciting @CMLL_OFICIAL vs @AEW fight:

one-half of the Mexican National Tag Team Champions Rugido battles 1-on-1 vs Claudio Castagnoli on TNT this Friday Night! pic.twitter.com/RGnkytBwGo