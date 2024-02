Cuatro luchas anunciadas para NXT Roadblock 2024

Ridge Holland no se esperaba que Shawn Spears le endosase un sillazo por las buenas en mitad ayer del episodio semanal de NXT. Ni nosotros que el ex-AEW lo hiciera con su nombre real, dejando de lado su alias de Tye Dillinger.

Tras redebutar de esta manera tan impactante, Spears nos emplazó a verlo el próximo martes en Roadblock, confirmándose un nuevo punto para el menú del show.

Pero a una semana del especial televisivo de NXT, WWE fue ayer confirmando varios combates que veremos allí.

Caso de una defensa del título de duplas de la marca dorada entre los monarcas (Bron Breakker y Baron Corbin) y Chase U.

También Kabuki Warriors pondrán sobre la mesa su oro, ante Lyra Valkyria (actual Campeona NXT) y Tatum Paxley.

Asimismo, Dijak y Joe Gacy se medirán en un «Asylum Match», tipo de combate que no se veía en WWE desde aquel Dean Ambrose vs. Chris Jericho de Extreme Rules 2016.

Y por último, Carmelo Hayes irá contra Tony D’Angelo en pos de situarse como retador al Campeonato NXT que porta Ilja Dragunov.

Sin salir del Performance Center de WWE en Orlando (Florida, EEUU), el territorio de desarrollo presentará Roadblock el martes de la semana que viene, 5 de marzo, con el siguiente menú luchístico por el momento.

BREAKING: @DijakWWE will take on @JoeGacy in an Asylum Match NEXT WEEK at #NXTRoadblock! #WWENXT pic.twitter.com/G0WWYT3pIn