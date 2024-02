Jorge Masvidal y su favorito para el título BMF

Jorge Masvidal ha opinado sobre la próxima pelea por el título BMF entre Justin Gaethje y Max Holloway.

Gaethje defenderá el cinturón BMF contra Holloway en un esperado combate a cinco asaltos en UFC 300 en abril. Ganó el entonces vacante cinturón BMF, que Masvidal dejó vacante cuando derrotó a Dustin Poirier en UFC 291.

Masvidal se retiró tras perder ante Gilbert Burns en el UFC 287 el año pasado. Pero, menos de un año después, se ha burlado de un potencial regreso en el boxeo y las MMA a finales de 2024. Una narrativa común que rodea Gaethje vs. Holloway es que la última aparición de peso ligero de Holloway muestra que no será capaz de competir con Gaethje. Pero, Masvidal vehementemente no está de acuerdo.

► Jorge Masvidal elige a Max Holloway sobre Justin Gaethje para la pelea de BMF

Durante una entrevista con FanSided MMA, Masvidal hizo su predicción para Gaethje vs Holloway.

«Soy el mayor fan de Holloway, soy uno de sus mayores fans de siempre. Me encantó este tipo desde el momento en que lo vi llegar a UFC, hasta ahora, lo que representa, cómo se comporta, cómo se desempeña fuera de la jaula también. Me encanta este tío, es un jodido guerrero… puedo verlo en sus ojos, todo en él es real«, dijo Masvidal.

«Voy al 100% a por mi chico Max. Gaethje no se queda atrás, puede hacerlo todo, lo ha ganado antes y de hecho venció a un gran competidor, uno de los mejores tipos para hacerlo en 155 en Dustin Poirier. Pensé que Dustin estaba ganando y de repente, ¡boom! Una patada en la cabeza puede cambiar toda una pelea. Gaethje es peligroso, pero voy a ir con mi chico Max«.

Holloway buscará continuar su impulso después de victorias consecutivas sobre Arnold Allen y The Korean Zombie en 2023. Él está buscando potencialmente ganar otra oportunidad por el título de peso pluma contra Ilia Topuria y no ha descartado un movimiento a largo plazo a peso ligero.

Gaethje está a punto de conseguir una oportunidad por el título de peso ligero contra Islam Makhachev. Una victoria en UFC 300 podría sellar el acuerdo para una oportunidad contra Makhachev, aunque el ganador de Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan también estará en la mezcla.

Masvidal podría enfrentarse a Gaethje en su regreso a las MMA, como ha insinuado en los últimos meses. Mientras tanto, espera que Holloway gane el título en UFC 300.