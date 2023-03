Ruby Soho: “Nunca volveré a formar un grupo”

Como hiciera recientemente Britt Baker, ahora Ruby Soho también valora la situación actual de las mujeres en AEW en su reciente entrevista en Fightful’s Grapsody haciendo referencia a la agitación que hay en estos momentos debido a los diferentes bandos y señalando que solo confía en ella misma.

> La división femenil de AEW a ojos de Ruby Soho

“Le he dicho a mucha gente que ni siquiera sé cómo terminé aquí [en la lucha de tres por el Campeonato Mundial Femenil AEW de Revolution 2023]. No sé cómo terminé en el medio. Siento que estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado muchas veces. Donde solo trato de ir a trabajar y trato de ganar combates y trato de irme a casa. Eso es todo lo que hago. Solo me ocupo de mis asuntos, hago lo que tengo que hacer y me voy porque otra vez , soy demasiado mayor para eso. Pero ahora estoy en esta posición en la que me empujan en ambas direcciones y realmente no quiero ir tampoco.

“Si tuviera que elegir un lado, estoy eligiendo mi lado. Ese es el lado que estoy eligiendo. Porque al final del día, solo puedo depender de mí. Si estoy ganando el título, estoy ganando el título. No es un grupo. Yo hice un grupo. Lo hice durante cuatro años. Algunos de los mejores momentos de toda mi vida. No lo volveré a hacer. Lo superé. Estoy eligiendo mi lado. Me estoy eligiendo a mí misma y a la única persona en la que puedo confiar para asegurarme de llevarme a casa ese oro. Me encantaría que pararan. Pero no sé como salir huyendo y aún así ir a por el oro. Siento que es algo por lo que tengo que maniobrar para llegar a donde quiero estar. Pero, sí, ha sido un calvario“.

