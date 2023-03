Keith Lee explica los motivos de su nuevo look

Keith Lee hizo su retorno a la programación de AEW durante el episodio de Rampage del 17 de febrero con un nuevo look que sorprendió a todo el mundo pues nunca lo había utilizado, ni durante sus años en la WWE ni durante su carrera como independiente. Pero hay motivos detrás de cómo se ve actualmente el veterano luchador, según él mismo da a conocer en su reciente entrevista en Fightful’s Grapsody. Primero, señala que busca ayudar a la gente a sentirse cómoda con su apariencia real, contando que sus primeras canas le aparecieron cuando tenía 16 años.

> El nuevo look de Keith Lee

“Este es definitivamente el mismo Keith Lee que se fue, ¿de acuerdo? El Keith Lee que se fue en realidad no es la totalidad de lo que es Keith Lee. Creo que lo que inspiró ese look o regreso y todo eso, creo que en mi entrevista anterior la terminología exacta que utilicé fue: ‘Un dedo medio gigante para la sociedad y muchas empresas que quieren que te veas, mucha gente que te dice cómo debes lucir’. En cambio, decidí decir: ‘Está bien, aquí está la realidad’. De hecho, he hecho declaraciones sobre esto en el pasado. Vi mis primeras canas a los dieciséis años, lo que significa que estaban saliendo mucho antes de eso, ¿verdad? Quiero que la gente se sienta cómoda”.

Apunta también que quiere cambiar el juego una vez más:

“Ahora, no me malinterpreten, quiero que las personas sean su mejor versión de sí mismas. Pero no a expensas de su apariencia natural. Si bien quiero que las personas se cuiden físicamente y hagan lo que puedan para cuidar su salud, cosas de ese tipo, voy a ser el creador de tendencias que diga: ‘Está bien, canas naturales, cabello blanco, como lo veas, voy a ser el que lo impulse’. Porque soy quién soy y realmente no me importa lo que la gente diga o piense de mí, voy a tener éxito haciendo esto. Voy a cambiar el juego una vez más. Eso es lo que siempre hago. De eso se trata realmente”.

Y comenta además la inspiración en Leroy Smith, personaje de Tekken:

“¿Sabes qué? Él es en realidad la inspiración número uno. De hecho, será un estilo que usaré en el futuro porque es muy apropiado para lo que soy como ser humano en términos de no ser promedio cuando se trata de cerebro e intelecto e incluso tiene un enfoque espiritual de las cosas. No necesariamente religión, pero cuando digo espiritual me refiero a la conciencia y cosas de ese tipo”.

¿Qué te parece el nuevo look de Keith Lee?