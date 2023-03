De WWE a AEW: la historia de Ruby Soho con Saraya

Ruby Soho nunca ha compartido el encordado con Saraya, ni cuando trabajaban juntas en la WWE ni actualmente en AEW, pero lo hará esta noche en Revolution 2023. Así lo señala en su reciente entrevista en Fightful’s Grapsody, apuntando además que ha habido ciertas comparaciones entre las dos a lo largo de los años.

> La historia de Ruby Soho con Saraya

“Definitivamente siempre he sido fan de Saraya. Siempre la he mirado como alguien que allanó el camino para que una mujer como yo fuera aceptada en la industria de la lucha libre. Me siento una mujer alternativa, con gente como ella y Lita. Si no fuera por ellas, no habría sido tan aceptada como lo he sido en los últimos años. Así que definitivamente tengo una gran cantidad de respeto por ella.

“Cuando mi cabello era más largo y estaba negro, porque las mujeres solo pueden ser vistas como similares por el color y la longitud de su cabello, me compararon mucho con ella durante los primeros días de mi carrera. Si bien fue un honor ser comparada con alguien con el talento de ella, definitivamente quería demostrar que yo era diferente y que somos dos competidoras muy diferentes.

“Creo que una de las razones por las que también es un escenario de ensueño para la gente es ver cuán diferentes somos realmente. La única forma en que realmente puedes probar eso es subir al ring juntas. Estoy emocionada de ver exactamente cómo se desarrolla esa interacción. Pero también estoy emocionada de subir al ring con alguien a quien respeto mucho desde hace mucho tiempo”.

¿Ves a Ruby Soho similar a Saraya?