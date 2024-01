Roxanne Pérez: de Royal Rumble a NXT Vengeance Day

Roxanne Pérez todavía no ha sido ascendida al elenco principal de la WWE pero el fin de semana pasado fue una de las representantes de NXT en el Royal Rumble. No fue la mejor de ellas pues si bien aguantó ocho minutos dentro del cuadrilátero, no consiguió eliminar a nadie. Tampoco nadie esperaba de ella precisamente porque sigue en el territorio de desarrollo, donde este próximo domingo buscará recuperar el título máximo de manos de Lyra Valkyria en Vengeance Day.

► De Royal Rumble a Vengeance Day

Recientemente, la luchadora estuvo hablando de ambas experiencias en NXT Exclusive, mostrándose en ambos casos ambiciosa, aunque especialmente a la hora de hacerse nuevamente con el cinturón de la marca amarilla. Sería su segundo reinado. El primero fue de diciembre de 2022 a abril de 2023 durante 109 días.

«Fue increíble. Fue mi segunda vez en el Royal Rumble y, obviamente, quería señalar ese letrero y dirigirme a WrestleMania. Pero lo haré, lo haré. En este momento, estoy más enfocada en convertirme en dos veces campeona de mujeres de la NXT».

“Viste lo que pasó ahí afuera, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando te metes en mis asuntos. Terminas tendido en el suelo mirando hacia las luces. Lyra, espero que hayas visto eso y te hayas dado cuenta de que no soy la misma Roxanne Pérez que está simplemente feliz de estar aquí. Soy la Roxanne Pérez que viene con rencor y te prometo que me convertiré en dos veces campeona de mujeres de la NXT«.

► Cartel de Vengeance Day

CAMPEONATO NXT

Ilja Dragunov (c) vs. Trick Williams

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Lyra Valkyria (c) vs. Roxanne Pérez

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Oba Femi (c) vs. Dragon Lee

DUSTY RHODES TAG TEAM CLASSIC – FINAL

Bron Breakker y Baron Corbin vs. Carmelo Hayes y Trick Williams

Lucha sin descalificación

Dijak vs. Joe Gacy

The Family (Tony D’Angelo, Channing «Stacks» Lorenzo y Adriana Rizzo) vs. OTM (Lucien Price, Bronco Nima y Jaida Parker) (con Scrypts)

Can Trick do it?@_trickwilliams will pull double duty when he goes up against @UNBESIEGBAR_ZAR for the #WWENXT Championship THIS SUNDAY at #VengeanceDay! 🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/8hJlBLXfjj pic.twitter.com/2mn9Z40UWM — WWE NXT (@WWENXT) January 31, 2024