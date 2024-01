A falta todavía de más de dos meses para la cita, CM Punk se perderá WrestleMania 40. Realizamos ese apunte, desde el lado de la especulación, porque si bien se ha anunciado su lesión, quizá sea posible que se recupere para entonces. No pretendemos que nadie se ilusione para después decepcionarse. Dicho esto, contando con que finalmente el «Best in the World» no estará en «The Showcase of the Immortals», ¿puede ser una oportunidad para WWE? Eso piensa Booker T, como expone en The Hall of Fame.

► Lesión de CM Punk, una oportunidad

«No estoy buscando algo así para mí mismo en este momento. Justo después del Royal Rumble, al observar el grupo de talentos, hay una gran cantidad de habilidades. Tenemos muchos chicos en la plantilla que pueden ocupar ese lugar y convertirse en algo, construir su propio camino. Para poder crear estrellas, es necesario colocarlos en una posición que les permita destacar. Simplemente creo que tenemos una oportunidad aquí, una oportunidad enorme, especialmente con la ausencia de Punk, aunque la luchacon Punk sería grandiosa. Si Seth gana, sería fantástico. Si gana Punk, también sería grandioso. Pero Punk ya es un hombre consolidado, al igual que Seth. Mi objetivo es hacer a alguien«, señala el WWE Hall of Famer y comentarista de NXT.

Ese luchador que podría dar el paso es Gunther, el Campeón Intercontinental. Ya está consolidado pero, ¿es una estrella? Y se puede contar una historia interesante: que dejara vacante el título que tiene para luchar por el mundial. De esa manera además habría una oportunidad que otra Superestrella ganara su cinturón en WM. Pero veremos qué sucede en las próximas semanas, empezando por Elimination Chamber, que tiene prevista su realización para el 27 de enero en Perth, Australia.