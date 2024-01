Cody Rhodes y Bayley anunciarían su decisión en SmackDown

Es oficial. A través de su cuenta de X, antes Twitter, Cody Rhodes ha revelado que estará este viernes en SmackDown. Lo hizo como respuesta a un post de Seth Rollins, recordándole las palabras que le dijo el lunes en la noche en Raw, en donde lo invitaba a que no eligiera a Roman Reigns, sino que lo eligiera a él para luchar en WrestleMania 40.

I’ll be at #Smackdown this Friday https://t.co/tQRmKuEfo8

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) January 30, 2024