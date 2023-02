Ronda Rousey descarga contra la división femenil de Parejas

Ronda Rousey estuvo alejada de la programación de la WWE desde que perdió el Campeonato Femenil SmackDown ante Charlotte Flair el 30 de diciembre, e incluso se perdió el reciente Royal Rumble. Sin embargo, hace pocas semanas la volvimos a ver en SmackDown haciendo equipo con Shayna Baszler, haciéndose cargo de Natalya y a Shotzi la semana pasada en una lucha de parejas, y el dúo luce encaminado hacia una posible conquista del Campeonato Femenil de Parejas en WrestleMania 39.

En su ruta hacia WrestleMania, y luego de que Ronda Rousey y Shayna Baszler han tenido suficiente de Natalya, la ex Campeona Raw recurrió a su cuenta de Twitter para descargar contra The Queen of Harts y a la división femenil de Parejas en general, donde incluso hizo una comparación entre The Usos y Damage CTRL.

Apparently the entirety of the Smackdown tag division is @NatbyNature plus whatever poor soul she can recruit to her lost cause this week. #USOs defend their title every week, #DamageCNTRL has defended like twice in 6 months. What the hell is going on here?

— Ronda Rousey (@RondaRousey) February 25, 2023