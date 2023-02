Raquel Rodríguez quiere luchar con Bianca Belair

Raquel Rodríguez ha compartido el encordado en once ocasiones con Bianca Belair hasta ahora en la WWE de 2017 a 2019. En más de tres años no lo han hecho. Todas las veces fueron en NXT, salvo aquella batalla real que ganó justamente la actual Campeona Raw en Worlds Collide 2019: Brands Collide. Todas menos una también fueron en house shows; la única televisada fue la primera, también en una battle royal, en el programa de la marca amarilla del 4 de octubre. Y Rodríguez quiere tener ya un mano a mano con Belair.

What is happening? 😂 It is absolute CHAOS here on #SmackDown!

While @YaOnlyLivvOnce and @WWEAsuka battle in the ring, @CarmellaWWE, @RaquelWWE and @WWENikkiCross join @MichaelCole and @StuBennett at ringside! #SmackDown pic.twitter.com/ZOMSVsn1U7

