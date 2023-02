La meta de Bianca Belair hacia WrestleMania 39

Ya es oficial: Bianca Belair expondrá el Campeonato Femenil Raw ante Asuka en WrestleMania 39. No es quizá una de las luchas más llamativas del magno Evento Premium, aunque veremos qué historia tiene en las próximas semanas, pero será interesante ver si la “Emperatriz del Mañana” consigue ser quien destrone a la “EST of WWE”, o en cambio esta continúa con su reinado, logrando además abandonar WM con un título por tercer año consecutivo. Esta justamente es su meta, según señala en una reciente entrevista con Fightful.

► Bianca Belair hacia WrestleMania 39

“Estoy emocionada. Como dijiste, para el evento principal, el primero y luego el segundo, salí con una banda de HBCU y luego terminé una rivalidad de un año con Becky Lynch y salí como Campeona Femenil Raw y después de WrestleMania alguien se acercó a mí y me dijo que soy Ms. WrestleMania. Estoy como: ‘Oh, eso significa que el próximo año tendré que conseguir la tercera’. Así que ese es mi objetivo es ese. Pero en cada Mania, he estado en el ring con mujeres increíbles y no podría haberlo hecho sin ellas. Entonces, estoy emocionada de ver quién ganará el Royal Rumble, ¿me elegirán? Estoy emocionada de entrar y tener otro éxito en WrestleMania”.

Bianca Belair comenzó su actual reinado como Campeona Raw venciendo a Becky Lynch en WrestleMania 38. Además, en WrestleMania 37 le ganó el Campeonato Femenil SmackDown a Sasha Banks.

